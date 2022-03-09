Минобороны России опубликовало приказ о подготовке военных Украины к атаке в Донбассе

В распоряжении российской стороны в ходе спецоперации на Украине оказался боевой приказ Нацгвардии Украины о подготовке к наступлению в Донбассе в марте 2022 года.

«Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что документ адресовали командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений Нацгвардии Украины.

«В приказе, доведённом до командования органов управления Нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединённых сил» в Донбассе», — заявили в Минобороны.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что с начала спецоперации России на Украине уничтожено более 2,5 тыс. объектов военной инфраструктуры.