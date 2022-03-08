ВС России за время операции на Украине уничтожили более 2,5 тысячи военных объектов

Всего с начала спецоперации России на Украине уничтожено более 2,5 тыс. объектов военной инфраструктуры.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Всего за время операции уничтожен 2581 объект военной инфраструктуры Украины», — сказал Конашенков.

В том числе уничтожено 897 танков и других боевых бронированных машин, 662 единицы специальной военной автотехники и 84 беспилотника.

Также российские вооружённые силы взяли под контроль ещё два населённых пункта на Украине.