ВС России за время операции на Украине уничтожили более 2,5 тысячи военных объектов

Короткая ссылка
Всего с начала спецоперации России на Украине уничтожено более 2,5 тыс. объектов военной инфраструктуры.
ВС России за время операции на Украине уничтожили более 2,5 тысячи военных объектов
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Всего за время операции уничтожен 2581 объект военной инфраструктуры Украины», — сказал Конашенков.

В том числе уничтожено 897 танков и других боевых бронированных машин, 662 единицы специальной военной автотехники и 84 беспилотника.

Также российские вооружённые силы взяли под контроль ещё два населённых пункта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить