ВС России за время операции на Украине уничтожили более 2,5 тысячи военных объектов
- AFP
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Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«Всего за время операции уничтожен 2581 объект военной инфраструктуры Украины», — сказал Конашенков.
В том числе уничтожено 897 танков и других боевых бронированных машин, 662 единицы специальной военной автотехники и 84 беспилотника.
Также российские вооружённые силы взяли под контроль ещё два населённых пункта на Украине.