Минобороны России: спецоперация на Украине сорвала масштабное наступление ВСУ на Донбасс

Спецоперация российских подразделений на Украине сорвала наступление ВСУ на республики Донбасса, заявили в Минобороны России.

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, проводимая с 24 февраля спецоперация российских вооружённых сил сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на не подконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республики в марте.

«Остаётся невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса... было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печётся о мире на Украине», — отметили в Минобороны России.

Ранее ведомство обнародовало приказ о подготовке военных Украины к атаке в Донбассе — это оригинал секретного приказа командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.