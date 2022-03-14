Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию в ИКАО по делу MH17

Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию в Международную организацию гражданской авиации по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году на востоке Украины.

«Нидерланды и Австралия начинают судебное разбирательство в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против России за её роль в крушении рейса MH17. Обе страны сегодня подали совместную жалобу на Россию в ИКАО», — говорится в сообщении.

Ранее нидерландский суд отклонил запрос защиты по делу МН17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего, что самолёт не мог быть сбит ЗРК «Бук».

В ноябре посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, на востоке Украины в 2014 году очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.