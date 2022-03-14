«Рёнхап»: власти Южной Кореи ожидают очередного ракетного пуска КНДР на этой неделе

Власти Южной Кореи заявили, что располагают данными, свидетельствующими о подготовке КНДР к очередному испытанию межконтинентальной баллистической ракеты на этой неделе.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление представителя Комитета начальников штабов Южной Кореи в ответ на вопрос о признаках подготовки очередных испытаний МБР.

«Хотя мы не можем точно сказать, когда будет запущена ракета, мы внимательно следим за этой возможностью», — сказал он.

Ранее представитель американской администрации заявил, что Северная Корея в феврале и марте провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Власти КНДР подтвердили проведение пуска баллистической ракеты 5 марта.

Совет национальной безопасности при президенте Южной Кореи выразил сожаление из-за ракетного пуска КНДР.