«Рёнхап»: власти Южной Кореи ожидают очередного ракетного пуска КНДР на этой неделе
Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление представителя Комитета начальников штабов Южной Кореи в ответ на вопрос о признаках подготовки очередных испытаний МБР.
«Хотя мы не можем точно сказать, когда будет запущена ракета, мы внимательно следим за этой возможностью», — сказал он.
Ранее представитель американской администрации заявил, что Северная Корея в феврале и марте провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.
Власти КНДР подтвердили проведение пуска баллистической ракеты 5 марта.
Совет национальной безопасности при президенте Южной Кореи выразил сожаление из-за ракетного пуска КНДР.