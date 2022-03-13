Помощник Зеленского заявил о постоянных переговорах рабочих групп России и Украины

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что рабочие группы России и Украины без перерывов проводят переговоры в формате видеоконференции, а 14 марта состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов.

«Ещё раз: переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объём вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов», — написал он в Twitter.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры между делегациями России и Украины запланированы на понедельник, 14 марта.

Он также уточнил, что встреча пройдёт в формате видеоконференции.