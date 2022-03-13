Помощник Зеленского заявил о постоянных переговорах рабочих групп России и Украины
- РИА Новости
«Ещё раз: переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объём вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов», — написал он в Twitter.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры между делегациями России и Украины запланированы на понедельник, 14 марта.
Он также уточнил, что встреча пройдёт в формате видеоконференции.