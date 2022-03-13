Глава МИД Украины Кулеба провёл переговоры с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«В разговоре с Блинкеном мы согласовали дальнейшую поддержку Украины», — написал Кулеба в Twitter.

Украинский министр поблагодарил США «за твёрдую поддержку народа Украины».

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американских военнослужащих нет на территории Украины, они не будут принимать участия в операциях на территории этой страны.

12 марта президент США Джо Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до $200 млн.

Также глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил намерение Вашингтона продолжать военную поддержку Киева.