Глава МИД Украины Кулеба провёл переговоры с Блинкеном
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«В разговоре с Блинкеном мы согласовали дальнейшую поддержку Украины», — написал Кулеба в Twitter.
Украинский министр поблагодарил США «за твёрдую поддержку народа Украины».
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американских военнослужащих нет на территории Украины, они не будут принимать участия в операциях на территории этой страны.
12 марта президент США Джо Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до $200 млн.
Также глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил намерение Вашингтона продолжать военную поддержку Киева.