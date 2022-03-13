В США заявили, что американские военные не будут участвовать в операциях на Украине
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«Военнослужащие США не будут принимать участие в операциях на Украине. Их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — приводит РИА Новости его слова, сказанные в интервью телеканалу CNN.
Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до $200 млн.
Также глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил намерение Вашингтона продолжать военную поддержку Киева.