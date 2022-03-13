Jerusalem Post: в Израиле выразили готовность организовать переговоры России и Украины

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Израиль готов организовать переговоры между представителями России и Украины в случае, если они не будут обречены на провал, заявил высокопоставленный дипломатический источник газеты Jerusalem Post.

«Мы по опыту знаем, что переговоры, у которых нет шансов, ведут к ухудшению ситуации на местах. Мы должны понять, действительно ли мы можем быть полезны. Если возможен прорыв, мы сделаем всё», — заявил собеседник издания.

При этом он отметил, что израильская сторона «ничего не навязывает» в отношении посредничества премьера Израиля Нафтали Беннета между Россией и Украиной.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Беннету провести переговоры Украины и России в Иерусалиме.

По мнению украинского лидера, израильский премьер может сыграть важную роль в урегулировании ситуации на Украине. 

8 марта президент России Владимир Путин и премьер Израиля обсудили аспекты ситуации, складывающейся на фоне спецоперации России.

Ранее в Азербайджане заявили о готовности провести переговоры между Москвой и Киевом.

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