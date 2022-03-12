Daily Mail: Британия в январе закупила российских товаров на сумму около £2,6 млрд

Великобритания в январе закупила в России товары на сумму около £2,6 млрд. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные Управления национальной статистики.

Отмечается, что средства были потрачены на покупку угля, нефти, газа, стали, а также кормов для животных и химикатов.

По данным издания, этот показатель вдвое превышает объём российского импорта в декабре.

Как ранее сообщала газета The Daily Telegraph, власти Великобритании рассматривают возможность добычи газа методом фрекинга для снижения энергетической зависимости от России.

Министр по бизнесу, энергетике и промышленности страны Кваси Квартенг заявил о намерении Британии остановить импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу текущего года.