Daily Mail: Британия в январе закупила российских товаров на сумму около £2,6 млрд
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Отмечается, что средства были потрачены на покупку угля, нефти, газа, стали, а также кормов для животных и химикатов.
По данным издания, этот показатель вдвое превышает объём российского импорта в декабре.
Как ранее сообщала газета The Daily Telegraph, власти Великобритании рассматривают возможность добычи газа методом фрекинга для снижения энергетической зависимости от России.
Министр по бизнесу, энергетике и промышленности страны Кваси Квартенг заявил о намерении Британии остановить импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу текущего года.