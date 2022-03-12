Daily Mail: Британия в январе закупила российских товаров на сумму около £2,6 млрд

Короткая ссылка
Великобритания в январе закупила в России товары на сумму около £2,6 млрд. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные Управления национальной статистики.
Daily Mail: Британия в январе закупила российских товаров на сумму около £2,6 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © Newscast

Отмечается, что средства были потрачены на покупку угля, нефти, газа, стали, а также кормов для животных и химикатов.

По данным издания, этот показатель вдвое превышает объём российского импорта в декабре.

Как ранее сообщала газета The Daily Telegraph, власти Великобритании рассматривают возможность добычи газа методом фрекинга для снижения энергетической зависимости от России.

Министр по бизнесу, энергетике и промышленности страны Кваси Квартенг заявил о намерении Британии остановить импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить