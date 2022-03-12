Рябков заявил, что в мире есть более 300 биолабораторий с участием США

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что в мире есть более 300 биолабораторий с участием США.

«То, что вскрылось на Украине, — это малая толика из более чем 300 лабораторий с американским участием, разбросанных по всему миру. Документы есть. Мы будем представлять новые», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Китай призвал тщательно рассмотреть поднятые Россией вопросы о биолабораториях на Украине.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.