Рябков заявил, что в мире есть более 300 биолабораторий с участием США

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что в мире есть более 300 биолабораторий с участием США.
Рябков заявил, что в мире есть более 300 биолабораторий с участием США
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«То, что вскрылось на Украине, — это малая толика из более чем 300 лабораторий с американским участием, разбросанных по всему миру. Документы есть. Мы будем представлять новые», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Китай призвал тщательно рассмотреть поднятые Россией вопросы о биолабораториях на Украине.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

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