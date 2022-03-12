В eBay заявили о приостановке всех транзакций с российскими адресами

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Американская компания eBay заявила о приостановке всех транзакций с российскими адресами из-за прекращения работы платёжных провайдеров на территории России.
В eBay заявили о приостановке всех транзакций с российскими адресами
  • Gettyimages.ru
  • © Jeremy Moeller

Об этом говорится на сайте export.ebay.com.

«По причине прекращения работы платёжных провайдеров и основных служб доставки мы временно приостанавливаем все транзакции с российскими адресами», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, она намерена вносить изменения в свою политику предоставления услуг.

Ранее сообщалось, что производитель табачной продукции British American Tobacco покинет Россию.

9 марта стало известно, что производитель табачной продукции Philip Morris International приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объёмы производства.

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