В eBay заявили о приостановке всех транзакций с российскими адресами

Американская компания eBay заявила о приостановке всех транзакций с российскими адресами из-за прекращения работы платёжных провайдеров на территории России.

Об этом говорится на сайте export.ebay.com.

«По причине прекращения работы платёжных провайдеров и основных служб доставки мы временно приостанавливаем все транзакции с российскими адресами», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, она намерена вносить изменения в свою политику предоставления услуг.

Ранее сообщалось, что производитель табачной продукции British American Tobacco покинет Россию.

9 марта стало известно, что производитель табачной продукции Philip Morris International приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объёмы производства.