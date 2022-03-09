Компания Philip Morris сообщила о сокращении производства в России

Производитель табачной продукции Philip Morris International (PMI) приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объёмы производства. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Philip Morris International сегодня объявляет о приостановке запланированных инвестиций в Российской Федерации, включая запуск всех новых продуктов, а также инвестиции в коммерческую, инновационную и производственную деятельность», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «PMI также активизировала свои планы по снижению объёмов производственной деятельности в России на фоне продолжающихся перебоев в цепочке поставок и меняющейся нормативно-правовой базы».

Ранее компания Victoria’s Secret объявила о временной приостановке работы интернет-магазина и всех розничных магазинов сети в России.

Кроме того, компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, приняла решение приостановить деятельность своих ресторанов в России.