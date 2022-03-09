Компания Philip Morris сообщила о сокращении производства в России
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«Philip Morris International сегодня объявляет о приостановке запланированных инвестиций в Российской Федерации, включая запуск всех новых продуктов, а также инвестиции в коммерческую, инновационную и производственную деятельность», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «PMI также активизировала свои планы по снижению объёмов производственной деятельности в России на фоне продолжающихся перебоев в цепочке поставок и меняющейся нормативно-правовой базы».
Ранее компания Victoria’s Secret объявила о временной приостановке работы интернет-магазина и всех розничных магазинов сети в России.
Кроме того, компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, приняла решение приостановить деятельность своих ресторанов в России.