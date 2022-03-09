Victoria’s Secret объявила о временной приостановке работы в России
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Соответствующее заявление опубликовано на русскоязычном сайте компании.
«С 9 марта 2022 года мы временно приостанавливаем работу интернет-магазина, а также всех розничных магазинов Victoria’s Secret», — сказано в сообщении.
Отмечается, что все заказы, которые были оформлены до 9 марта включительно на сайте магазина, будут доставлены клиентам.
Ранее компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, приняла решение приостановить деятельность своих ресторанов в России.