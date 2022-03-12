Рябков заявил об изменении ситуации с инициативами России по гарантиям безопасности

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил об изменении ситуации с инициативами России по гарантиям безопасности.

«Я не стал бы говорить о том, что предложения такого рода (предложения России о гарантиях безопасности. — RT), о которых вы сказали, остаются в силе, всё же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная и вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией, эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что причиной для российской спецоперации на Украине стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности.

1 марта министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.