Рябков: Россия предостерегает США от опрометчивых шагов в сфере стратегической стабильности

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что Москва предостерегает Вашингтон от опрометчивых шагов в сфере безопасности.

«Хотелось бы воспользоваться моментом, чтобы предупредить их от опрометчивых шагов (в сфере стратегической стабильности. — RT)», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты не намерены ослаблять ограничения против России, пока российский президент Владимир Путин «не изменит курс» касательно ситуации на Украине.

До этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что канал связи между оборонными ведомствами США и России для предотвращения случайных конфликтов функционирует.