Рябков: Россия предостерегает США от опрометчивых шагов в сфере стратегической стабильности

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что Москва предостерегает Вашингтон от опрометчивых шагов в сфере безопасности.
Рябков: Россия предостерегает США от опрометчивых шагов в сфере стратегической стабильности
  • РИА Новости
  • © МИД РФ

«Хотелось бы воспользоваться моментом, чтобы предупредить их от опрометчивых шагов (в сфере стратегической стабильности. — RT)», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты не намерены ослаблять ограничения против России, пока российский президент Владимир Путин «не изменит курс» касательно ситуации на Украине.

До этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что канал связи между оборонными ведомствами США и России для предотвращения случайных конфликтов функционирует.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить