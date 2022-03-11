В Пентагоне сообщили о функционировании канала связи с Минобороны России

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что канал связи между оборонными ведомствами США и России для предотвращения случайных конфликтов функционирует.

«Мы тестируем её (деконфликтную линию связи. — RT) один или два раза в день, и до настоящего времени, за исключением пары случаев, русские отвечали», — передаёт РИА Новости заявление Кирби.

Он заверил в полноценной работе канала связи.

«Мы знаем, что они (российская сторона. — RT) знают, как использовать систему», — добавил Кирби.

Ранее стало известно, что Пентагон с 1 марта установил с российским Министерством обороны канал связи для предотвращения военных инцидентов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс нацелен на сохранение каналов связи с Россией.