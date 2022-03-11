В Пентагоне сообщили о функционировании канала связи с Минобороны России
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«Мы тестируем её (деконфликтную линию связи. — RT) один или два раза в день, и до настоящего времени, за исключением пары случаев, русские отвечали», — передаёт РИА Новости заявление Кирби.
Он заверил в полноценной работе канала связи.
«Мы знаем, что они (российская сторона. — RT) знают, как использовать систему», — добавил Кирби.
Ранее стало известно, что Пентагон с 1 марта установил с российским Министерством обороны канал связи для предотвращения военных инцидентов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс нацелен на сохранение каналов связи с Россией.