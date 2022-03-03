Пентагон установил с Минобороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов

Пентагон с 1 марта установил с российским Министерством обороны канал связи для предотвращения военных инцидентов, заявил РИА Новости представитель американского ведомства.

Как отметили в Пентагоне, США сохраняют ряд каналов связи с Россией для обсуждения важнейших вопросов безопасности на случай непредвиденных обстоятельств, пишет агентство.

Ранее в Белом доме заявили, что США не планируют создавать бесполётную зону над Украиной, так как это грозит столкновением с Россией, чего Вашингтон хотел бы избежать.

Также об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин.