В Пентагоне заявили о риске военной угрозы в случае создания бесполётной зоны над Украиной
«Поддержание бесполётной зоны в случае её введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолётами. Это грозило бы для нас войной с Россией», — приводит ТАСС заявление Остина.
Он также отметил, что любые сообщения касательно возможного применения ядерного оружия опасны.
«Заявления о задействовании ядерного оружия опасны... Мы этого должны избегать любыми способами», — сказал глава Пентагона.
Ранее украинский посол в Британии Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет, чтобы НАТО установило бесполётную зону над страной.