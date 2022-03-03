В Пентагоне заявили о риске военной угрозы в случае создания бесполётной зоны над Украиной

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Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телекомпании NBC рассказал, что введение бесполётной зоны над Украиной грозило бы Соединённым Штатам войной с Россией.

«Поддержание бесполётной зоны в случае её введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолётами. Это грозило бы для нас войной с Россией», — приводит ТАСС заявление Остина.

Он также отметил, что любые сообщения касательно возможного применения ядерного оружия опасны.

«Заявления о задействовании ядерного оружия опасны... Мы этого должны избегать любыми способами», — сказал глава Пентагона.

Ранее украинский посол в Британии Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет, чтобы НАТО установило бесполётную зону над страной.

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