Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс нацелен на сохранение каналов связи с Россией

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НАТО нацелено на сохранение каналов связи с Россией для предотвращения конфликтных ситуаций, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс нацелен на сохранение каналов связи с Россией
  • AP
  • © Olivier Douliery

«Мы... привержены тому, чтобы сохранять шанс для дипломатии, для решения конфликта, чтобы избежать непредвиденной эскалации», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг также отметил, что министры иностранных дел НАТО сошлись во мнении, что отношения между Россией и Североатлантическим альянсом поменялись на длительный срок.

Ранее стало известно, что Пентагон с 1 марта установил с российским Министерством обороны канал связи для предотвращения военных инцидентов.

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