В Минэнерго США не зафиксировали признаков выброса радиации на Украине

Министерство энергетики США не зафиксировало признаков выброса радиации на Украине, заявила глава американского ведомства Дженнифер Грэнхолм.

«К счастью, системы мониторинга на большей части Украины все еще функционируют, и мы не зафиксировали каких-либо следов выбросов радиации», — написала она в Twitter.

Глава Минэнерго США также сообщила, что ведомство пока не может подтвердить сообщения о восстановлении электроснабжения на Чернобыльской АЭС.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

Специалисты Минобороны России контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС, на данный момент он в норме.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что радиационный фон на на четырёх действующих украинских АЭС в норме.