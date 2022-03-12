В Минэнерго США не зафиксировали признаков выброса радиации на Украине

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Министерство энергетики США не зафиксировало признаков выброса радиации на Украине, заявила глава американского ведомства Дженнифер Грэнхолм.

«К счастью, системы мониторинга на большей части Украины все еще функционируют, и мы не зафиксировали каких-либо следов выбросов радиации», — написала она в Twitter.

Глава Минэнерго США также сообщила, что ведомство пока не может подтвердить сообщения о восстановлении электроснабжения на Чернобыльской АЭС.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

Специалисты Минобороны России контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС, на данный момент он в норме.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что радиационный фон на на четырёх действующих украинских АЭС в норме.

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