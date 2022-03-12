МАГАТЭ: уровень радиации на действующих украинских АЭС в норме

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Уровень радиационного фона на четырёх действующих украинских АЭС остаются в норме, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В заявлении со ссылкой на украинского регулятора он отметил, что восемь из 15 реакторов работают, в числе которых два объекта на Запорожской АЭС, три на Ровенской, один на Хмельницкой и два на Южно-Украинской.

«Уровни радиации на четырёх объектах были в норме, отметил регулятор», — отметил Гросси.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

Специалисты Минобороны России контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС, на данный момент он в норме.

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