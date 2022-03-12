Минфин США сделал исключение в запрете о ввозе долларов на территорию России

Введённый ранее запрет на поставки в Россию из США долларовых банкнот не затронет разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, заявили в Минфине Соединённых Штатов.

«Все транзакции... которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, (i) из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или (ii) американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены», — сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральную лицензию, выпущенную ведомством.

Американский лидер Джо Байден ранее подписал указ, запрещающий США поставки в Россию долларовых банкнот.

До этого Евросоюз запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро.

Банк России до 9 сентября запретил банкам брать комиссии с физических лиц за снятие со вкладов или счетов в иностранной валюте наличных в долларах США.