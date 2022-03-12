Минфин США разрешит американцам оказывать гумподдержку ЛНР и ДНР

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США позволят своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку для Луганской и Донецкой народных республик в качестве исключения из санкций, следует из заявления Минфина Соединённых Штатов.

Согласно официальному релизу на сайте ведомства, генлицензией будет разрешено американцам поддерживать гуманитарные усилия в республиках Донбасса, среди которых — экспорт сельскохозяйственных и медицинских товаров, работы по противодействию распространения COVID-19, официальная деятельность международных организаций, личные денежные переводы, почтовые и интернет-услуги.

21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. На этом фоне США, ЕС и ряд других стран ввели первый пакет новых антироссийских ограничений.

Утром 24 февраля президент сообщил о начале специальной операции на территориях ДНР и ЛНР. Соответствующее решение было принято в ответ на обращение глав республик с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины.

Американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены вступать в вооружённый конфликт с Россией на Украине.

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