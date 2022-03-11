ЕЦБ: остановки поставок газа из России приведут к перебоям производства в еврозоне

Остановки поставок российского топлива могут привести к временным перебоям с производством в еврозоне, сообщается в экономическом прогнозе Европейского центрального банка (ЕЦБ) по еврозоне.

«Постоянные перебои поставок российского газа могли бы привести к повышению стоимости энергии и перебоям в производстве в зоне евро», — приводит РИА Новости текст документа.

В прогнозе отмечается, что это может быть временным явлением, так как происходит замена на другие источники энергии.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания в штатном режиме осуществляет подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.