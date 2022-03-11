«Газпром» сообщил о штатной подаче газа для транзита в Европу через Украину

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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания в штатном режиме осуществляет подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.
«Газпром» сообщил о штатной подаче газа для транзита в Европу через Украину
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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 млн куб. м на 11 марта», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что данный объём соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через украинскую территорию.

Ранее заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что в зоне проведения российской спецоперации на Украине только две газоперекачивающие станции, «Новопсков» и «Купянск», находятся под контролем ВС России.

По его словам, две другие компрессорные станции — под контролем украинской стороны.

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