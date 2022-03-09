Минэнерго: только две газоперекачивающие станции на Украине под контролем ВС России

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что в зоне проведения российской спецоперации на Украине только две газоперекачивающие станции, «Новопсков» и «Купянск», находятся под контролем Вооружённых сил России.

По словам Сорокина, «Газпром» получил от «Оператора ГТС Украины» письмо, в котором обозначаются риски для газоперекачивающих станций «Новопсков», «Купянск», «Ромны» и «Сумы», находящихся в зоне проведения российской спецоперации.

«Эти газоперекачивающие станции обеспечивают надёжность транспортировки газа европейским потребителям через территорию Украины», — сказал он.

Замминистра объяснил, что лишь две станции, «Новопсков» и «Купянск», находятся под контролем ВС России, и российская сторона гарантирует полную безопасность их функционирования и защиту оборудования.

Он отметил, что две другие компрессорные станции — под контролем украинской стороны.

«Обеспечение их надёжности и безопасности как функционирования, так и оборудования, находящегося на данных станциях, является обязательством «Оператора ГТС Украины». Хотел бы предупредить, что любые нарушения работы или провокации на компрессорных станциях — в сфере ответственности украинских властей», — сказал он.

Также в Минэнерго заявили, что Россия выполняет контракты в полном объёме и заинтересована делать это дальше.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что у России есть сведения о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины.