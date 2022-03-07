Вице-премьер Новак заявил о данных по подготовке провокации против ГТС Украины

Россия имеет сведения о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины и считает это опасным, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно — против газоперекачивающих станций. Хочу заранее об этом предупредить — это крайне опасно, Россия в этом не заинтересована», — цитирует РИА Новости Новака.

Он отметил, что Россия сделает всё, чтобы не допустить этого.

Ранее стало известно, что «Газпром» продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.