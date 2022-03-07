Вице-премьер Новак заявил о данных по подготовке провокации против ГТС Украины

Короткая ссылка
Россия имеет сведения о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины и считает это опасным, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Вице-премьер Новак заявил о данных по подготовке провокации против ГТС Украины
  • РИА Новости

«По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно — против газоперекачивающих станций. Хочу заранее об этом предупредить — это крайне опасно, Россия в этом не заинтересована», — цитирует РИА Новости Новака.

Он отметил, что Россия сделает всё, чтобы не допустить этого.

Ранее стало известно, что «Газпром» продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить