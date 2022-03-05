«Газпром» продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину
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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 млн куб. м на 5 марта», — цитирует ТАСС Куприянова.
Ранее компания дозаказала ещё часть транзитной мощности по газопроводу Ямал — Европа для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 5 марта.
4 марта стоимость природного газа в Европе с поставкой в апреле установила новый рекорд, достигнув $2391 за 1 тыс. куб. м.