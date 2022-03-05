«Газпром» продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину

«Газпром» продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 млн куб. м на 5 марта», — цитирует ТАСС Куприянова.

Ранее компания дозаказала ещё часть транзитной мощности по газопроводу Ямал — Европа для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 5 марта.

4 марта стоимость природного газа в Европе с поставкой в апреле установила новый рекорд, достигнув $2391 за 1 тыс. куб. м.