«Газпром» добронировал мощности для прокачки газа по Ямалу — Европе

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«Газпром» дозаказал ещё часть транзитной мощности по газопроводу Ямал — Европа для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 5 марта. Об этом свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.
«Газпром» добронировал мощности для прокачки газа по Ямалу — Европе
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Как пишет РИА Новости, компания в рамках внутридневного аукциона выкупила мощность в объёме около 961 тыс. кубометров в час из предлагавшихся почти 3 млн и сможет воспользоваться ими с 22:00 мск до 08:00 мск 5 марта.

Ранее в «Газпроме» заявили, что компания продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину.

Стоимость природного газа с поставкой в апреле установила рекорд и достигла $2279 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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