«Газпром» добронировал мощности для прокачки газа по Ямалу — Европе
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
Как пишет РИА Новости, компания в рамках внутридневного аукциона выкупила мощность в объёме около 961 тыс. кубометров в час из предлагавшихся почти 3 млн и сможет воспользоваться ими с 22:00 мск до 08:00 мск 5 марта.
Ранее в «Газпроме» заявили, что компания продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину.
Стоимость природного газа с поставкой в апреле установила рекорд и достигла $2279 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.