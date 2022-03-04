«Газпром» добронировал мощности для прокачки газа по Ямалу — Европе

«Газпром» дозаказал ещё часть транзитной мощности по газопроводу Ямал — Европа для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 5 марта. Об этом свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.

Как пишет РИА Новости, компания в рамках внутридневного аукциона выкупила мощность в объёме около 961 тыс. кубометров в час из предлагавшихся почти 3 млн и сможет воспользоваться ими с 22:00 мск до 08:00 мск 5 марта.

Ранее в «Газпроме» заявили, что компания продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину.

Стоимость природного газа с поставкой в апреле установила рекорд и достигла $2279 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.