Аналитик Блохин заявил о попытках западных соцсетей дестабилизировать ситуацию в России

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных.

«Эти заявления ещё раз подтверждают необходимость как раз блокировки деятельности вот этих соцсетей, и не только их, того же Twitter. Понятно, что они пытаются дестабилизировать ситуацию изнутри, ведут подрывную деятельность, пытаются дискредитировать российскую спецоперацию, российские вооружённые силы, сеют ненависть», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, Украина становится «точкой притяжения всех русофобских сил».

«А эти соцсети лишь подстрекают. Либо они придерживаются тех обязательств, которые на них накладываются, либо блокируются», — подчеркнул Блохин.

Ранее Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

11 марта агентство Reuters сообщило, что Facebook и Instagram разрешат пользователям ряда стран призывать к насилию в отношении россиян и российских военных.

Нововведение распространяется на Россию, Украину, Латвию, Литву, Эстонию, Словакию, Польшу, Венгрию и Румынию.

4 марта Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook в России.