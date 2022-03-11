Аналитик Блохин заявил о попытках западных соцсетей дестабилизировать ситуацию в России

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Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных.
Аналитик Блохин заявил о попытках западных соцсетей дестабилизировать ситуацию в России
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«Эти заявления ещё раз подтверждают необходимость как раз блокировки деятельности вот этих соцсетей, и не только их, того же Twitter. Понятно, что они пытаются дестабилизировать ситуацию изнутри, ведут подрывную деятельность, пытаются дискредитировать российскую спецоперацию, российские вооружённые силы, сеют ненависть», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, Украина становится «точкой притяжения всех русофобских сил».

«А эти соцсети лишь подстрекают. Либо они придерживаются тех обязательств, которые на них накладываются, либо блокируются», — подчеркнул Блохин.

Ранее Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

11 марта агентство Reuters сообщило, что Facebook и Instagram разрешат пользователям ряда стран призывать к насилию в отношении россиян и российских военных. 

Нововведение распространяется на Россию, Украину, Латвию, Литву, Эстонию, Словакию, Польшу, Венгрию и Румынию.

4 марта Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook в России.

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