Байден заявил о намерении присвоить Колумбии статус основного союзника США вне НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что намерен присвоить Колумбии статус основного американского союзника вне Североатлантического альянса.

«Сегодня я горд объявить, что я намереваюсь объявить Колумбию основным союзником вне НАТО... Это именно то, кем вы являетесь», — приводит слова Байдена РИА Новости.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что власти США отказывают латиноамериканским странам в свободном выборе внешнеполитического курса.

Российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что латиноамериканские страны тянутся к России.

По его словам, страны Латинской Америки «вынуждены оглядываться», потому что над ними «занесена санкционная дубинка», которую США грозят «обрушить» на эти государства, если они сделают шаг в сторону России и Китая.