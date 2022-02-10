Посольство России: США отказывают латиноамериканским странам в свободе выбора курса

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Власти США своими заявлениями, касающимися России, отказывают латиноамериканским странам «в свободном выборе внешнеполитического курса и партнёров». Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

«По словам... Нуланд, латиноамериканские страны, которые прибегают к содействию со стороны России, являются «естественной угрозой демократии» в Западном полушарии», — говорится в сообщении в Twitter.

Как подчёркивается, тем самым США «отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнёров».

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что латиноамериканские страны тянутся к России.

По его словам, страны Латинской Америки «вынуждены оглядываться», потому что над ними «занесена санкционная дубинка», которую США грозят «обрушить» на эти государства, если они сделают шаг в сторону России и Китая.

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