Китай заявил об угрозе обострения продовольственного и энергетического кризиса в мире

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Глава МИД КНР Ван И заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, что новые санкции из-за Украины могут обострить продовольственный и энергетический кризис в мире.
Китай заявил об угрозе обострения продовольственного и энергетического кризиса в мире
  • AFP

Соответствующее заявление опубликовано на сайте китайского ведомства.

«Практика показала, отметил Ван И, что санкции не могут решить проблемы и лишь создают новые. Усиление санкций окажет серьёзное влияние на глобальные рынки финансов, энергетики, продовольствия, транспорта, цепочку поставок и другие аспекты, а также нанесёт ущерб восстановлению мировой экономики», — указал он.

Аналогичное заявление Ван И сделал и во время беседы со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом

«В условиях слабого восстановления мировой экономики неограниченное введение санкций наносит вред стабильности международных производственных цепочек, усугубляет продовольственный и энергетический кризисы, а также понижает уровень благосостояния жителей всех стран», — отметил глава китайского ведомства.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье заявил, что в мире наступает продовольственный кризис.

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