Медведев предрёк наступление мирового продовольственного кризиса
«В мире наступает продовольственный кризис», — написал он, отметив, что повсюду наблюдается рост цен на продукты питания и набирает обороты продуктовая инфляция.
По мнению Медведева, сегодняшний спад гораздо серьёзнее, нежели периода финансового кризиса 2008-2009 годов.
Он подчеркнул, что в общей сложности кризис сильнее ударил по странам с высоким уровнем глобализации, но сильные экономики и восстанавливаются быстрее.
Ранее Медведев рассказал о пятой волне пандемии новой коронавирусной инфекции.