Медведев предрёк наступление мирового продовольственного кризиса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете», заявил, что в мире наступает продовольственный кризис.

«В мире наступает продовольственный кризис», — написал он, отметив, что повсюду наблюдается рост цен на продукты питания и набирает обороты продуктовая инфляция. По мнению Медведева, сегодняшний спад гораздо серьёзнее, нежели периода финансового кризиса 2008-2009 годов. Он подчеркнул, что в общей сложности кризис сильнее ударил по странам с высоким уровнем глобализации, но сильные экономики и восстанавливаются быстрее. Ранее Медведев рассказал о пятой волне пандемии новой коронавирусной инфекции.