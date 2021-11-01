Медведев предрёк наступление мирового продовольственного кризиса

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете», заявил, что в мире наступает продовольственный кризис.

«В мире наступает продовольственный кризис», — написал он, отметив, что повсюду наблюдается рост цен на продукты питания и набирает обороты продуктовая инфляция.

По мнению Медведева, сегодняшний спад гораздо серьёзнее, нежели периода финансового кризиса 2008-2009 годов.

Он подчеркнул, что в общей сложности кризис сильнее ударил по странам с высоким уровнем глобализации, но сильные экономики и восстанавливаются быстрее.

Ранее Медведев рассказал о пятой волне пандемии новой коронавирусной инфекции.

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