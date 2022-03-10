Лавров: Россия никогда не говорила о возможности третьей мировой войны

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия никогда не говорила о возможности третьей мировой войны.
Лавров: Россия никогда не говорила о возможности третьей мировой войны
  • РИА Новости

Об этом он сказал по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции.

«Президент (США Джо. — RT) Байден, я уже как-то ссылался на этот пример, когда его спросили, была ли какая-то альтернатива этим санкциям из ада, он сказал, что альтернатива — только третья мировая война», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, у Запада «это в подкорке постоянно всплывает», при этом Россия об этом никогда не говорила.

Министр добавил, что, «конечно, настораживает, когда Запад, по Фрейду, всё возвращается и возвращается к этой теме».

Лавров подчеркнул, что «не верит и верить не хочет» в возможность начала ядерной войны.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона до последнего хотела решить вопрос о безопасности дипломатическим путём.

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