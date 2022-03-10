Лавров: Россия до последнего хотела решить вопрос о безопасности дипломатическим путём

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона до последнего хотела решить вопрос о безопасности дипломатическим путём.

«Мы до последнего хотели решить вопрос дипломатическим путём. Мы представили развёрнутый документ о нашем двустороннем договоре с Соединёнными Штатами и проект соглашения Россия — НАТО по всем ключевым вопросам европейской безопасности с учётом интересов безопасности всех без исключения стран континента, включая Украину», — сказал он.

По его словам, в ответ на это российской стороне было сказано, что это не её дело.

«Нам было сказано, что «Украина — это наша, и мы сами с Украиной будем решать её судьбу», — заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьёзно.