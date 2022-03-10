Лавров заявил о готовности России обсуждать гарантии безопасности Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывала Киеву в обсуждении вопросов безопасности и готова обсуждать эту тему с украинской стороной.

«Президент (России Владимир. — RT) Путин уже много раз говорил, что, настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим отказать украинскому народу, украинскому государству в безопасности. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе с гарантиями безопасности европейских стран и, конечно, безопасности России», — заявил он на пресc-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

Лавров добавил, что украинские власти начинают понимать данный подход, это «вселяет определённый оптимизм».

Глава МИД России также заявил, что российская сторона до последнего хотела решить вопрос о безопасности дипломатическим путём.