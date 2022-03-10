В Росавиации сообщили об отказе Китая поставлять запчасти авиакомпаниям России
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, говоря о проблемах с поставками запчастей российским авиакомпаниям, Кудинов сказал: «Насколько я знаю... обратились в Китай. Они отказали».
По его словам, поставки, возможно, могут быть из Турции или Индии.
Он также отметил, что каждая компания будет сама вести переговоры.
Ранее корпорация Boeing объявила о приостановке поставок запчастей, предоставления обслуживания и техподдержки российским авиакомпаниям.
Также «Известия» сообщали, что правительство России на фоне санкций рассматривает возможность продления сертификатов лётной годности иностранных самолётов на срок до 1 сентября.