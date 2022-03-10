В Росавиации сообщили об отказе Китая поставлять запчасти авиакомпаниям России

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Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей для самолётов, заявил начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов в кулуарах конференции MRO Russia & CIS.
В Росавиации сообщили об отказе Китая поставлять запчасти авиакомпаниям России
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, говоря о проблемах с поставками запчастей российским авиакомпаниям, Кудинов сказал: «Насколько я знаю... обратились в Китай. Они отказали».

По его словам, поставки, возможно, могут быть из Турции или Индии.

Он также отметил, что каждая компания будет сама вести переговоры.

Ранее корпорация Boeing объявила о приостановке поставок запчастей, предоставления обслуживания и техподдержки российским авиакомпаниям.

Также «Известия» сообщали, что правительство России на фоне санкций рассматривает возможность продления сертификатов лётной годности иностранных самолётов на срок до 1 сентября.

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