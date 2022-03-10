Росавиация опровергла сообщения о возврате части самолётов лизингодателям

Росавиация опровергла заявления начальника управления поддержания лётной годности воздушных судов Валерия Кудинова по взаимоотношениям авиакомпаний и лизингодателей.

«Заявления... Кудинова... в отношении количества и типов воздушных судов, зарегистрированных в государственном реестре гражданских воздушных судов России, не соответствуют действительности», — цитирует РИА Новости заявление Росавиации.

Также в ведомстве опровергли другие заявления Кудинова, касающиеся взаимоотношений хозяйствующих субъектов — авиакомпаний России и лизингодателей самолётов.

Ранее Кудинов сообщил, что отечественные авиакомпании после 24 февраля зарегистрировали в России 176 самолётов.

Также, по его словам, Китай отказал авиакомпаниям России в поставках запчастей для самолётов. Кроме того, Кудинов заявил, что часть зарубежных самолётов российских авиакомпаний будет возвращена лизингодателям.