Росавиация опровергла сообщения о возврате части самолётов лизингодателям
- РИА Новости
«Заявления... Кудинова... в отношении количества и типов воздушных судов, зарегистрированных в государственном реестре гражданских воздушных судов России, не соответствуют действительности», — цитирует РИА Новости заявление Росавиации.
Также в ведомстве опровергли другие заявления Кудинова, касающиеся взаимоотношений хозяйствующих субъектов — авиакомпаний России и лизингодателей самолётов.
Ранее Кудинов сообщил, что отечественные авиакомпании после 24 февраля зарегистрировали в России 176 самолётов.
Также, по его словам, Китай отказал авиакомпаниям России в поставках запчастей для самолётов. Кроме того, Кудинов заявил, что часть зарубежных самолётов российских авиакомпаний будет возвращена лизингодателям.