Boeing заявил о приостановке поставок запчастей российским авиакомпаниям

Корпорация Boeing объявила о приостановке поставок запчастей, предоставления обслуживания и техподдержки российским авиакомпаниям.

«Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что основные операции в Москве приостановлены, офис в Киеве временно закрыт.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках нового пакета санкций введёт запрет на продажу самолётов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.