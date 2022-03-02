Boeing заявил о приостановке поставок запчастей российским авиакомпаниям
«Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний», — приводит РИА Новости сообщение компании.
Отмечается, что основные операции в Москве приостановлены, офис в Киеве временно закрыт.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках нового пакета санкций введёт запрет на продажу самолётов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.
Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.