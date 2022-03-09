В ООН заявили, что двусторонние санкции не должны вредить обычным гражданам
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Он прокомментировал возможное воздействие санкций на поставки вакцин от COVID-19 из России.
«Наша принципиальная позиция всегда была, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ограничительные меры Евросоюза коснулись 862 физических лиц и 53 юридических лиц из России.
По данным Bloomberg со ссылкой на базу данных Castellum.AI, всего против России введено 5530 санкций.