В ООН заявили, что двусторонние санкции не должны вредить обычным гражданам

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что двусторонние санкции не должны наносить вред обычным гражданам.

Он прокомментировал возможное воздействие санкций на поставки вакцин от COVID-19 из России.

«Наша принципиальная позиция всегда была, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры Евросоюза коснулись 862 физических лиц и 53 юридических лиц из России.

По данным Bloomberg со ссылкой на базу данных Castellum.AI, всего против России введено 5530 санкций.