В ООН заявили, что двусторонние санкции не должны вредить обычным гражданам

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Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что двусторонние санкции не должны наносить вред обычным гражданам.
В ООН заявили, что двусторонние санкции не должны вредить обычным гражданам
  • Gettyimages.ru
  • © Stephen Frink

Он прокомментировал возможное воздействие санкций на поставки вакцин от COVID-19 из России.

«Наша принципиальная позиция всегда была, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам», — приводит его слова РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что ограничительные меры Евросоюза коснулись 862 физических лиц и 53 юридических лиц из России.

По данным Bloomberg со ссылкой на базу данных Castellum.AI, всего против России введено 5530 санкций.

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