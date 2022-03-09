Число попавших под санкции ЕС физлиц из России возросло до 862

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Ограничительные меры Евросоюза коснулись 862 физических лиц и 53 юридических лиц из России, следует из заявления на сайте Еврокомиссии.
Число попавших под санкции ЕС физлиц из России возросло до 862
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

В санкционные списки ЕС 9 марта внесли 160 человек в связи с действиями, «подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В перечне фигурируют 14 «российских олигархов», задействованных в ключевых секторах экономики, и члены их семей. Кроме того, список пополнили 146 членов Совфеда, которые ратифицировали решение правительства о признании Луганской и Донецкой народных республик.

«В общей сложности, ограничительные меры ЕС теперь применяются к 862 физическим и 53 юридическим лицам», — говорится в заявлении на сайте ЕК.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал внесение в санкционный список ЕС 160 физлиц.

25 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании.

Европарламентарий от ФРГ Маркус Бухайт допустил возможность введения ряда ограничений против государств, поддерживающих спецоперацию России на Украине. С соответствующим предложением политик обратился к Еврокомиссии.

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