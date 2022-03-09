WP: Белый дом изучает возможность введения санкций против членов Совета Федерации
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Об этом пишет газета The Washington Post.
«США изучают возможность новых санкций против депутатов верхней палаты российского парламента», — говорится в сообщении.
Отмечается, что список лиц под новыми санкциями может быть схож со списком ЕС.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал внесение в санкционный список ЕС 160 физлиц.
Как уточняется, всего ограничительные меры Евросоюза коснулись 862 физических лиц и 53 юридических лиц из России.