WP: Белый дом изучает возможность введения санкций против членов Совета Федерации

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Американская администрация рассматривает возможность введения новых санкций против членов Совета Федерации.
WP: Белый дом изучает возможность введения санкций против членов Совета Федерации
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  • © Anna Moneymaker

Об этом пишет газета The Washington Post.

«США изучают возможность новых санкций против депутатов верхней палаты российского парламента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что список лиц под новыми санкциями может быть схож со списком ЕС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал внесение в санкционный список ЕС 160 физлиц.

Как уточняется, всего ограничительные меры Евросоюза коснулись 862 физических лиц и 53 юридических лиц из России.

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