WP: Белый дом изучает возможность введения санкций против членов Совета Федерации

Американская администрация рассматривает возможность введения новых санкций против членов Совета Федерации.

Об этом пишет газета The Washington Post.

«США изучают возможность новых санкций против депутатов верхней палаты российского парламента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что список лиц под новыми санкциями может быть схож со списком ЕС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал внесение в санкционный список ЕС 160 физлиц.

Как уточняется, всего ограничительные меры Евросоюза коснулись 862 физических лиц и 53 юридических лиц из России.