Трасс пообещала договариваться с Индией и странами Персидского залива изолировать Россию
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«Мы ускорим нашу работу по созданию альянсов в области экономики и безопасности по всему миру, в том числе с Индией и странами Персидского залива, чтобы далее изолировать Россию», — сказала она, выступая в Вашингтоне, её слова приводит ТАСС.
Трасс также выступила за усиление санкций против России.
«Мы знаем, что если Путина не остановить на Украине, то это будет иметь катастрофические последствия для европейской и глобальной безопасности. Мы дадим понять, что суверенные страны можно растоптать. Поэтому наш ответ (Москве) должен быть быстрее и сильнее — необходимо усилить санкции, в том числе полностью отключив SWIFT и добившись отказа стран «группы семи» от российской нефти и газа», — сказала Трасс.
Вместе с тем Трасс добавила, что создание бесполётной зоны над Украиной не рассматривается.
В феврале президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в контексте состоявшегося в декабре 2021 года российско-индийского саммита в Нью-Дели.
Также в начале марта российский президент и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии взаимовыгодного российско-саудовского партнёрства.
Кроме того, 1 марта Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем Абу‑Даби, стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие двусторонних отношений стратегического партнёрства.