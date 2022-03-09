Трасс пообещала договариваться с Индией и странами Персидского залива изолировать Россию

Глава британского МИД Лиз Трасс после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном пообещала договариваться с Индией и странами Персидского залива по изоляции России.

«Мы ускорим нашу работу по созданию альянсов в области экономики и безопасности по всему миру, в том числе с Индией и странами Персидского залива, чтобы далее изолировать Россию», — сказала она, выступая в Вашингтоне, её слова приводит ТАСС.

Трасс также выступила за усиление санкций против России.

«Мы знаем, что если Путина не остановить на Украине, то это будет иметь катастрофические последствия для европейской и глобальной безопасности. Мы дадим понять, что суверенные страны можно растоптать. Поэтому наш ответ (Москве) должен быть быстрее и сильнее — необходимо усилить санкции, в том числе полностью отключив SWIFT и добившись отказа стран «группы семи» от российской нефти и газа», — сказала Трасс.

Вместе с тем Трасс добавила, что создание бесполётной зоны над Украиной не рассматривается.

В феврале президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в контексте состоявшегося в декабре 2021 года российско-индийского саммита в Нью-Дели.

Также в начале марта российский президент и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии взаимовыгодного российско-саудовского партнёрства.

Кроме того, 1 марта Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем Абу‑Даби, стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие двусторонних отношений стратегического партнёрства.