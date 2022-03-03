Путин и принц Саудовской Аравии выразили заинтересованность в партнёрстве Москвы и Эр-Рияда

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Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом изложил принципиальные подходы российской стороны в ситуации вокруг военной операции по защите Донбасса.
Путин и принц Саудовской Аравии выразили заинтересованность в партнёрстве Москвы и Эр-Рияда
  • РИА Новости

Также глава государства акцентировал недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения.

Стороны констатировали, что страны ОПЕК+ последовательно выполняют взятые на себя обязательства.

«Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии взаимовыгодного российско-саудовского партнёрства и условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — сообщили в Кремле.

Накануне израильский премьер-министр Нафтали Беннет в телефонном разговоре с российским президентом высказал «некоторые соображения» относительно проводимой Россией военной операции по защите Донбасса.

Также 2 марта президент России обсудил ситуацию на Украине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

1 марта Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

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