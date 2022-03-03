Путин и принц Саудовской Аравии выразили заинтересованность в партнёрстве Москвы и Эр-Рияда
- РИА Новости
Также глава государства акцентировал недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения.
Стороны констатировали, что страны ОПЕК+ последовательно выполняют взятые на себя обязательства.
«Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии взаимовыгодного российско-саудовского партнёрства и условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — сообщили в Кремле.
Накануне израильский премьер-министр Нафтали Беннет в телефонном разговоре с российским президентом высказал «некоторые соображения» относительно проводимой Россией военной операции по защите Донбасса.
Также 2 марта президент России обсудил ситуацию на Украине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
1 марта Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.