В санкционный список ЕС вошли гендиректор VK Кириенко и глава «Аэрофлота» Полубояринов

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Евросоюз ввёл новые рестрикции против России, они коснулись в том числе руководителей ряда российских компаний. В список попали, в частности, председатель правления «СИБУР Холдинга» Дмитрий Конов, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и члены его семьи, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
В санкционный список ЕС вошли гендиректор VK Кириенко и глава «Аэрофлота» Полубояринов
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Также в санкционный список попали гендиректор «Уралхима» Дмитрий Мазепин, гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович, гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, гендиректор VK Владимир Кириенко и глава «Роснано» Сергей Куликов.

Как ранее заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в новые санкционные списки ЕС внесут 160 физлиц, среди которых — представители бизнеса и члены Совфеда России.

25 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании.

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