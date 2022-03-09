Захарова прокомментировала призыв посла США Салливана к американцам покинуть Россию

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление посла США в Москве Джона Салливана.
Захарова прокомментировала призыв посла США Салливана к американцам покинуть Россию
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  • © MFA Russia

Она напомнила, что в обращении к американским гражданам дипломат призвал их уезжать из России сейчас или «продумывать план, как обходиться без помощи посольства».

«Мне кажется, скоро с таким же обращением к американским гражданам выступит президент США: продумывайте план, как обходиться без помощи Белого дома», — написала Захарова в Telegram-канале.

При этом сам Салливан заявил, что не собирается покидать Россию. Однако дипломат не исключил, что его «могут отправить домой».

Ранее стало известно, что Москва высылает из России заместителя посла США Бартла Гормана. Как уточнили в МИД, он был выслан из страны в ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника.

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