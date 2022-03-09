Путин и глава Афросоюза подтвердили важность договорённостей саммита Россия — Африка

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Сенегала Макки Саллом, который также возглавляет Африканский союз. Стороны подтвердили важность дальнейшей реализации договорённостей, которые были достигнуты в 2019 году на первом саммите Россия – Африка в Сочи.

«По просьбе Макки Салла Владимир Путин проинформировал об основных аспектах проведения специальной военной операции по защите Донбасса с акцентом на гуманитарную составляющую. Подчёркнуто, в частности, что российские военнослужащие принимают все возможные меры для безопасной эвакуации иностранных граждан», — сообщили в Кремле.

Также Путин и Салл затронули некоторые темы российско-сенегальского сотрудничества по случаю 60-летия установления дипломатических отношений, которое отмечается в этом году.

В ноябре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с высоким представителем председателя комиссии Африканского союза по Африканскому Рогу Олусегуном Обасанджо.

Российский министр также принял приглашение посетить Мали.