Лавров встретился с представителем Африканского союза по Африканскому Рогу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с высоким представителем председателя комиссии Африканского союза по Африканскому Рогу Олусегуном Обасанджо, находящимся в Москве с рабочей поездкой.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что «в ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с ситуацией на Африканском Роге».

«Основное внимание было уделено задаче скорейшего урегулирования военно-политического кризиса в Эфиопии. При этом была подчёркнута необходимость надёжного прекращения огня с обеих сторон внутриэфиопского конфликта и восстановления гуманитарного доступа в затронутые боевыми действиями регионы. Была дана позитивная оценка усилий правительства Федеративной Республики Сомали по формированию демократических институтов власти в интересах обеспечения безопасности и поддержания в стране прочного гражданского мира», — говорится в сообщении.

В МИД рассказали, что «при обсуждении складывающейся ситуации в Республике Судан была отмечена контрпродуктивность внешнего вмешательства во внутренние дела этой суверенной страны, проходящей непростой этап своего социально-экономического развития».

«Обасанджо, который в прошлом занимал пост президента Нигерии, поблагодарил российскую сторону за неизменное внимание к Африке и твёрдое следование принципу нахождения решений её проблем силами самих африканцев при содействии международного сообщества. Лавров подчеркнул, что государства и народы Африканского континента всегда могут рассчитывать на солидарность и поддержку России, в том числе в ООН и её Совете Безопасности», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Лавров принял приглашение посетить Мали.